Доработать базу клиентов

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Закрыт7 заявок268 просмотров

есть сайт domlink.info на юкозе. там же есть система оплаты по робокасе с базой клиентов на php. sqlite ее нужно доработать.

1) добавить доп поля

2) автоматически менять статус после оплаты

3) подключить оповещение по телеграмм

4) сделать статистику оплат и т д

ТЗ прикладываю

PHPSQLiteДоработка сайтов
месяц назад
guest_16731039451143
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