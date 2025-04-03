Приглашены ТОП-50

Добрый день,

Задача достаточно простая, есть у нас ссылки на меню в ресторанах, и мы должны спарсить список блюд, фото и всю инфу себе, это нужно делать массово, каждый сайт со своей спецификой, кодом, на своем движке, на серверном или клиентском рендеринге.

Выполнение менее простое, ведь надо найти универсальный способ парсинга, полагаю что использование ИИ здесь будет необходимо, пусть сам подбирает способ как добраться к информации.

Если есть идеи, хотите заняться задачей, оставляйте заявку, оплата может быть как за проект - решение так и почасово.

спасибо!