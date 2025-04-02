Необхідно створити PHP скрипт, який програмно додає текст на картинку з адаптивним фоном. Фон повинен підлаштовуватись під ширину тексту з заокругленням навколо рядків. Можливе використання ImageMagick або GD на Ubuntu. При зміні розміру шрифту, фон автоматично адаптується. Оплата на банківську картку, терміни - сьогодні.
Нужно создать веб-программу
Нужно создать веб-программу.
Суть в том, чтобы управлять камерой на тел, для Ios,
задачи программы :
- делать видео - транслирование в реальном времени.
- иметь возможность для управлением и параметрами камеры, и настроек.
- делать запись видео/фото - должен быть доступ через браузер на пк/других устройствах.
На выходе должна быть базовая версия веб - программы.
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