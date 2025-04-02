Нужно создать веб-программу.

Суть в том, чтобы управлять камерой на тел, для Ios,

задачи программы :

- делать видео - транслирование в реальном времени.

- иметь возможность для управлением и параметрами камеры, и настроек.

- делать запись видео/фото - должен быть доступ через браузер на пк/других устройствах.

На выходе должна быть базовая версия веб - программы.