Срочно нужен программист GSAP

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок92 просмотра

Нужно исправить код до конца дня (Анимация со скроллом), по цене договоримся. Подробно расскажу в лс

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месяц назад
Mr_Lexandia
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