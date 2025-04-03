Требуется разработка веб-программы для управления камерой на iOS. Программа должна обеспечивать видео-трансляцию в реальном времени, управление параметрами камеры, а также возможность записи видео и фото. Доступ к функционалу должен быть через браузер на ПК и других устройствах. Ожидается базовая версия приложения.