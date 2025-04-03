Требуется разработка веб-программы для управления камерой на iOS. Программа должна обеспечивать видео-трансляцию в реальном времени, управление параметрами камеры, а также возможность записи видео и фото. Доступ к функционалу должен быть через браузер на ПК и других устройствах. Ожидается базовая версия приложения.
Программирование - доработки сайта на NetCat
Необходимо внести небольшие изменения в логику работы сайта на NetCat: правки по шаблонам, вывод дополнительно информации, прайсов и т.п.
Верстку делать не нужно (делается отдельно).
подробности лучше обсудить через тг (в профиле)
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