Программирование - доработки сайта на NetCat

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Открыт5 заявок210 просмотров

Необходимо внести небольшие изменения в логику работы сайта на NetCat: правки по шаблонам, вывод дополнительно информации, прайсов и т.п.

Верстку делать не нужно (делается отдельно).

подробности лучше обсудить через тг (в профиле)

PHPДоработка сайтовСоздание сайтов
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