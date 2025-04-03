Сделать код на python для сбора данных с vk.com и скачать и сохранить сырые данные на диск и разобранные в БД по списку ссылок (всего около 3000 ссылок) . Ссылки выглядят примерно так:

https://[m.]vk.com/wall-987654321_123456789

https://[m.]vk.com/clip987654321_123456789

Нужно собрать данные в БД (sqlite, структуру БД я пришлю позже):

- url, по которому собираются данные

- имя пользователя

- профиль пользователя

- метрики профиля пользователя (друзья, подписчики и т.д.)

- дата/время публикации

- фотографии/видео (сохранить в каталог media)

- текст описания

- количество просмотров/лайков/реакций/комментариев на публикации

- текст комментариев

- тип публикации

- имена пользователей, поставивших лайки, оставивших комментарии

- другие доступные метрики

- статус публикации (скачался/не скачался/удален с VK)

Этапы работы скрипта:

1. Скачиваются и сохраняются данные, соответствующие url по списку (фото/видео сохраняются в каталог media, страницы, которые отдает сервер в каталог responses). Скрипт должен понимать, что скачивание прервалось и уметь докачивать то, что не докачалось. Так же нужен текстовый лог errors.log, если что-то не скачалось из-за ошибок или пост уже удален

2. После того, сохранение завершено, парсятся сохраненные результаты и затем складываются в БД (с указанием на то, из каких файлов они были получены)

Результат работ:

1. zip архивы с неразобранными данными (media.zip, responces.zip)

2. Файл vk.sqlite с распарсенными данными

3. Файлы с исходнимами скрипта, errors.log, логин/пароль от аккаунта, если скрипт работает через API.

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