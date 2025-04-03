Требуется разработать универсальный способ парсинга меню ресторанов с различных сайтов. Необходимо собрать списки блюд, фотографии и другую информацию, учитывая специфику каждого сайта. Использование ИИ для автоматизации процесса будет плюсом. Оплата возможна как за проект, так и почасово.
Спарсить ссылки из vk
Сделать код на python для сбора данных с vk.com и скачать и сохранить сырые данные на диск и разобранные в БД по списку ссылок (всего около 3000 ссылок) . Ссылки выглядят примерно так:
https://[m.]vk.com/wall-987654321_123456789
https://[m.]vk.com/clip987654321_123456789
Нужно собрать данные в БД (sqlite, структуру БД я пришлю позже):
- url, по которому собираются данные
- имя пользователя
- профиль пользователя
- метрики профиля пользователя (друзья, подписчики и т.д.)
- дата/время публикации
- фотографии/видео (сохранить в каталог media)
- текст описания
- количество просмотров/лайков/реакций/комментариев на публикации
- текст комментариев
- тип публикации
- имена пользователей, поставивших лайки, оставивших комментарии
- другие доступные метрики
- статус публикации (скачался/не скачался/удален с VK)
Этапы работы скрипта:
1. Скачиваются и сохраняются данные, соответствующие url по списку (фото/видео сохраняются в каталог media, страницы, которые отдает сервер в каталог responses). Скрипт должен понимать, что скачивание прервалось и уметь докачивать то, что не докачалось. Так же нужен текстовый лог errors.log, если что-то не скачалось из-за ошибок или пост уже удален
2. После того, сохранение завершено, парсятся сохраненные результаты и затем складываются в БД (с указанием на то, из каких файлов они были получены)
Результат работ:
1. zip архивы с неразобранными данными (media.zip, responces.zip)
2. Файл vk.sqlite с распарсенными данными
3. Файлы с исходнимами скрипта, errors.log, логин/пароль от аккаунта, если скрипт работает через API.
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ВАЖНО: Предоплат нет. Оплачивается только полностью выполненная работа со всеми правами. Возможна безопасная сделка.
ВАЖНО: Сразу указывайте цену и срок. Предложения типа «Обращайтесь, договоримся» не рассматриваются и означают, что вы не читали описание проекта!
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