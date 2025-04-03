Создайте программу для бронирования, которая может быть реализована в виде бота или файла. Ожидается качественная разработка с учетом всех необходимых функций и удобного интерфейса.
Зєднати сайт WordPress з платформою SendPulse
Я маю сайт на WordPress , мої курси на цьому сайті зроблені, як товар. Ви можете мій сайт підключити до платформи SendPulse? Так, щоб купували курси на сайті. Замовник на свою електрону пошту, отримував логін і пароль від свого кабінету на платформі SendPulse, де знаходяться уроки курсів
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