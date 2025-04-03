Зєднати сайт WordPress з платформою SendPulse

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Открыт6 заявок89 просмотров

Я маю сайт на WordPress , мої курси на цьому сайті зроблені, як товар. Ви можете мій сайт підключити до платформи SendPulse? Так, щоб купували курси на сайті. Замовник на свою електрону пошту, отримував логін і пароль від свого кабінету на платформі SendPulse, де знаходяться уроки курсів

WordPress
месяц назад
Ірина
месяц в сервисе
Была
месяц назад

Заявки фрилансеров

Давид
 
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месяц в сервисе
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