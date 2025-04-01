Необходимо разработать скрипт на Python для сбора данных с VK по 3000 ссылкам. Скрипт должен сохранять сырые данные на диск и разобранные в SQLite. Включает сбор метрик профиля, публикаций, комментариев и медиафайлов. Также требуется логирование ошибок и возможность докачки при прерывании. Результат: архивы с данными, файл БД и исходный код скрипта.