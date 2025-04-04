Сайт на WP. Нужно доработать систему скидок на сайте поставщика бутилированной воды. Сейчас работает так:

У пользователей есть свойство "Ценовая группа" (проставляется админом). У каждой ценовой группы есть свойство "Скидка". Если в корзине пользователя 1 бутыль воды, то ее цена = цене ценовой группы. Если в корзине больше 1 бутыли то цена каждой = цена ценовой группы - скидка.

Нужно сделать. Если в корзине 3 бутыли то цена каждой = цена ценовой группы - скидка. Если в корзине больше 2 бутылей то цена каждой = цена ценовой группы - скидка 2. Соответственно добавить в ценовые группы свойство "Скидка2"

Соответственно нужно в админ панели добавить новое поле ввода в форму редактирования ценовой группы (значение из этого поля нужно сохранить в базу данных как мета-значение, связанное с соответствующей ценовой группой) и дописать скрипт.

У исполнителя должна быть возможность принимать оплату с карты РФ. Пожалуйста, не пишите, что надо несколько дней на работу, а значит тонны зелени)). Файл во вложении это php.