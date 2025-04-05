Нужен бот - думаю, что на основании maubot - для Element / Synapse - рабочий сервер для работы дам.



Как мне кажется, нужно:

- проверить что https://docs.mau.fi/maubot/index.html умеет работать и делать бота для зашифрованных комнат Synapse Element Matrix (https://github.com/element-hq/synapse): приделать echo бота, который отражает то, что получает на входе

- если умеет (там сейчас у многих библиотек на Python с этим жопа) - то поправить https://github.com/ElishaAz/mau_local_stt бота так, чтобы он использовал fast_whisper (код для работы с fast_whisper дам)

Я когда-то написал бота используя sdk/библиотеку которая перестала обрабатывать шифрование и теперь сломалось окончательно - хочу вернуть обратно бота транскрибации на базе fast_whisper.



Самое сложное в этом вопросе - разобраться с авторизацией и верификацией сессий через бота - на этом ломается почти вся существующая логика - не только моя, но и ряда других SDK / библиотек - отсюда первый шаг и есть - проверить что maubot с этим справляется.



Цена примерная - вместе определим справедливую; при разумном подходе - можно почасовую оплату сделать / разбить на оплату по шагам / и т.п.