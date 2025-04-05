Бот будет покупать игры в Steam для покупателей

$2
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Открыт5 заявок215 просмотров

Вот как это работает: покупатель находит товар на сайте https://funpay.com в виде Steam Gift и заранее вводит свою ссылку на учётную запись (снимок 1). Затем бот использует эту ссылку, добавляет покупателя в друзья, покупает и дарит ему нужную игру..

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