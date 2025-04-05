Требуется разработка телеграм-бота, который будет анализировать предложения на бирже @Tonnel_Network_bot. Бот должен отслеживать цены на NFT, сравнивать их с минимальными значениями (floor) и отправлять ссылки на покупки, если цена ниже. Также необходима возможность добавления и исключения типов подарков для выбора NFT с наибольшей ликвидностью.
Бот будет покупать игры в Steam для покупателей
Вот как это работает: покупатель находит товар на сайте https://funpay.com в виде Steam Gift и заранее вводит свою ссылку на учётную запись (снимок 1). Затем бот использует эту ссылку, добавляет покупателя в друзья, покупает и дарит ему нужную игру..
Заявки фрилансеров
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