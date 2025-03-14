Настроить для сайта RESTful API и внедрить GraphQL

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка15 просмотров

В проекте используется TypeScript/JavaScript/Node.js. Так же требуется развертка базы данных Пишите, если знаете эти языки.

JavaScriptNode.jsREST APITypeScriptИнтеграция APIСоздание баз данных
месяц назад
svetlana_it_job
29 лет
месяц в сервисе
Была
месяц назад

Заявки фрилансеров

Назар
 
33 года
3 года в сервисе
Был
3 часа назад
3 отзыва(-1)
месяц назад
Лучший веб-программист апреля