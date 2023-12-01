Продвижение двух сайтов

Поисковые системы (SEO)Открыт7 заявок20 просмотров
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1.Треба вивести на першу сторінку пошуку гул всі внутрішні сторінки з товарами.

 https://pagespeed.web.dev/ - для перевірки швидкості.

 

Наприклад: Probiotik 17 Plus Kapseln Plusvive  - введіть в гугл,  потрібно підняти: Probiotik 17 Plus Kapseln – на першу сторінку, зараз на  3 або на  4 сторінці.

h1 зараз на внутрішніх сторінках, plusvive в заголовку треба замінити.

 


2.

1.  внутрішні сторінки з hauptkeyword треба підняти на першу сторінку гугл

 2. товари в країнах та розположіть мови – пошукова машина -

 3. кліки та impressum - мінімум. 50 до 100 в день та 30 000 до 40 000  в місяць

 4. таски по магазину теж будуть.

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