SEO Специалист

Поисковые системы (SEO)Открыт18 заявок31 просмотр
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Мы ищем опытного SEO специалиста для проектной работы над новым веб-сайтом, который находится в стадии разработки. Ваша задача - провести SEO оптимизацию и настройку для нового сайта, а также предоставить разработчикам рекомендации с учетом SEO требований.

Требования:

  • Опыт в SEO оптимизации веб-сайтов

  • Знание инструментов и методов для анализа и улучшения SEO

  • Составление рекомендаций для разработчиков с учетом SEO

  • Желание работать в динамичной команде над амбициозным проектом

График и Условия:

  • Проектная работа

  • Возможность удаленной работы

  • Январь 2024 начало работы

  • З/П по договоренности.

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