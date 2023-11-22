Разработать SEO-требования к новому сайту на основе текущего сайта

Поисковые системы (SEO)Закрыт2 заявки24 просмотра
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Описание задания

Необходимо определить и обосновать с точки зрения SEO-продвижения сайта список названий страниц и конкретных объектов по каждой странице на текущем сайте компании https://imltd.ru/, которые необходимо реализовать на новом сайте.

Ожидаемые результаты

Гугл-документ, в котором:

  1. для текущего сайта https://imltd.ru/ определен список названий страниц и их URL, конкретные объекты по каждой странице (разделы, заголовки, тексты, медиа и т.д.), которые необходимо реализовать на новом сайте;

  2. указаны причины, почему данные страницы и объекты необходимы на новом сайте с точки зрения SEO-продвижения сайта.

Просьба при отклике на заказ указать:

  1. Предложение по решению задачи.

  2. Стоимость описанной в решении работы.

  3. Сроки выполнения работы.

  4. Какие данные по сайту необходимы для выполнения работы.

25 дней назад
pavlina113
Алина 
38 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
12 часов назад