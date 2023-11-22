Нужен SEO аудит для сайта https://feidal.com.ua/ План задачи: Расписать : 1. Цена SEO-аудита 2 вариантов: расширенный и базовый. Состав каждого варианта 2. Какой конечный продукт аудита получает команда? Интересуют ТЗ для UX-дизайнера/программиста. Готовится ли это ТЗ ...
Разработать SEO-требования к новому сайту на основе текущего сайта
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Описание задания
Необходимо определить и обосновать с точки зрения SEO-продвижения сайта список названий страниц и конкретных объектов по каждой странице на текущем сайте компании https://imltd.ru/, которые необходимо реализовать на новом сайте.
Ожидаемые результаты
Гугл-документ, в котором:
для текущего сайта https://imltd.ru/ определен список названий страниц и их URL, конкретные объекты по каждой странице (разделы, заголовки, тексты, медиа и т.д.), которые необходимо реализовать на новом сайте;
указаны причины, почему данные страницы и объекты необходимы на новом сайте с точки зрения SEO-продвижения сайта.
Просьба при отклике на заказ указать:
Предложение по решению задачи.
Стоимость описанной в решении работы.
Сроки выполнения работы.
Какие данные по сайту необходимы для выполнения работы.
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