Продвижение молодых сайтов SEO!

Вітаю! Потрібно публікувати позитивні відгуки у картках гугл мапс (гео Україна) Тобто, виконавець потрібен мати достатню кількіть аккаунтів, щоб покрити зазначений об?єм (Важливо! Не нових аккаунтів, бо вони не будуть розміщені) ...
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Необходимо толкнуть 28 сайтов в Яндексе SEO способами, чтобы они начали быстро получать первый трафик. Пример сайта - https://harry-potter-film.ru/ таких 28 штук.
Если вы прочитали, оставьте в заявке комментарий каким способом будете толкать и стоимость за все 28 сайтов.
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