Seo

Поисковые системы (SEO)Закрыт13 заявок31 просмотр
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1 Провести глубокий технический анализ двух веб-сайтов для выявления стратегии SEO.

2 Подготовить подробные отчеты, ответить на наши вопросы

3 Определить и объяснить используемые технологии на обоих веб-сайтах.

4 Разработать подробное техническое задание на основе анализа и предоставить четкие, действенные шаги для внедрения.

5 Сотрудничать с командой для обеспечения беспрепятственной интеграции стратегий технического SEO.

месяц назад
guest_1698741482918
Украина
2 месяца в сервисе
Был
8 часов назад