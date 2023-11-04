Ищу людей для трафика.

Ищу людей, которые смогут приводить трафик к нам. Мы - команда из 4 человек: 2 фронтенд-разработчика, 1 бэкенд-разработчик и 1 дизайнер. Следовательно, мы можем создать веб-сайт с нуля. Вы можете приводить трафик любым способом. Вы будете получать 30% от заказа, то есть, если вы найдете заказ на 1000 долларов, ваши доходы составят 300 долларов, а если заказ на 50 долларов, то ваши доходы составят 15 доллара.