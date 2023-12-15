25436hfgfg_

Олег Дальний 25436hfgfg_

 
21 год
год на фриланс-бирже
Был
год назад

Меня зовут Олег 19 лет. Я начинающий фрилансер, есть небольшой опыт в написание текстов, отзывов так же в емаил рассылках. Я быстро обучаюсь новым навыкам. Каждое задание выполняю качественно и с энтузиазмом. Имею небольшой опыт в видео монтаже и обработке фотографий. Что бы повысить свои способности я готов работать за небольшую сумму оплаты и за положительною оценку.

#3Привлечение трафика
#3Google Play
#7Google Maps
#10Google
#12Создание видео
#88Написание отзывов
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#724
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Отзывы заказчиков

AndreyOvtinnikov
Андрей 
25 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
$8
10 баллов
год назад
Продвижение мобильной игры
Google PlayПривлечение трафика
.
Заказчик подробно описал проект. Всегда был на связи
Ответный отзыв
webgan
Андрей 
34 года
6 лет в сервисе
Был
год назад
$2
10 баллов
год назад
Ролики для соц.сетей по разной тематике
Создание видео
Работа выполнена хорошо, все правки сделаны без проблем
.
Ответный отзыв
sergei_koch
Сергей 
51 год
год в сервисе
Был
год назад
1 отзыв
$1
10 баллов
год назад
Написать отзыв на google картах.
GoogleGoogle MapsНаписание отзывов
Добрый вечер.Работа выполнена.Оплатил 90 руб.
.
Ответный отзыв
Наполнение сайтов
1 отзыв
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга