Меня зовут Олег 19 лет. Я начинающий фрилансер, есть небольшой опыт в написание текстов, отзывов так же в емаил рассылках. Я быстро обучаюсь новым навыкам. Каждое задание выполняю качественно и с энтузиазмом. Имею небольшой опыт в видео монтаже и обработке фотографий. Что бы повысить свои способности я готов работать за небольшую сумму оплаты и за положительною оценку.
Я против войны в Украине!
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#724
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Отзывы заказчиков
$8
10 баллов
год назад
Google PlayПривлечение трафика
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Ответный отзыв
Заказчик подробно описал проект. Всегда был на связи
$2
10 баллов
год назад
Создание видео
Работа выполнена хорошо, все правки сделаны без проблем
$1
10 баллов
год назад
GoogleGoogle MapsНаписание отзывов
Добрый вечер.Работа выполнена.Оплатил 90 руб.
Наполнение сайтов
1 отзыв
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга