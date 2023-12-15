Меня зовут Олег 19 лет. Я начинающий фрилансер, есть небольшой опыт в написание текстов, отзывов так же в емаил рассылках. Я быстро обучаюсь новым навыкам. Каждое задание выполняю качественно и с энтузиазмом. Имею небольшой опыт в видео монтаже и обработке фотографий. Что бы повысить свои способности я готов работать за небольшую сумму оплаты и за положительною оценку.