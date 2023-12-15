Написать отзыв на google картах.

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Наполнение сайтовЗавершен13 заявок46 просмотров
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Нужно оставить отзыв на google картах.Оплата после 3 суток публикации на сайте.Плачу по 45 руб. за каждый отклик.

11 дней назад
sergei_koch
Сергей 
50 летРоссия
месяц в сервисе
Был
12 часов назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
25436hfgfg_
19 летРоссия
месяц в сервисе
Был
4 часа назад
11 дней назад
$1
2 дня
Добрый вечер.Работа выполнена.Оплатил 90 руб.
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