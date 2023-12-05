Наполнение сайта на Wordpress: работа с файлами

Наполнение сайтовОткрыт7 заявок52 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо опубликовать 1000+ приложений на сайт под управлением Wordpress.

Процесс добавления:

  • Заполнить заголовок названием приложения (В большинстве случаев будет подгружаться в пост автоматически если будет добавлена ссылка на google play)

  • Взять текст описания с русскоязычного источника, перевести его через переводчик и добавить в блок описания.

  • Добавить изображение приложения (В большинстве случаев будет подгружаться в пост автоматически если будет добавлена ссылка на google play)

  • Выбрать рубрику (В большинстве случаев будет подгружаться в пост автоматически если будет добавлена ссылка на google play)

  • Скачать файл с источника:
    - Прогнать файл через специальную программу;
    - Загрузить файл на наш сервер через
    - Полученные ссылки вставить в специальные поля на страницу создания поста.

  • Заполнить пару доп. полей.

  • Опубликовать. Примерное затраченное время 5-10 минут.

Оплата:

  • 25р - добавление нового поста (С описанием, картинками, файлами и заполнением основных полей)

  • 15р - добавление файла новой версии к существующему посту

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