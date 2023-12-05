Наполнение сайта на Wordpress: работа с файлами

Нужно оставить отзыв на google картах.Оплата после 3 суток публикации на сайте.Плачу по 45 руб. за каждый отклик.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо опубликовать 1000+ приложений на сайт под управлением Wordpress.
Процесс добавления:
Заполнить заголовок названием приложения (В большинстве случаев будет подгружаться в пост автоматически если будет добавлена ссылка на google play)
Взять текст описания с русскоязычного источника, перевести его через переводчик и добавить в блок описания.
Добавить изображение приложения (В большинстве случаев будет подгружаться в пост автоматически если будет добавлена ссылка на google play)
Выбрать рубрику (В большинстве случаев будет подгружаться в пост автоматически если будет добавлена ссылка на google play)
Скачать файл с источника:
- Прогнать файл через специальную программу;
- Загрузить файл на наш сервер через
- Полученные ссылки вставить в специальные поля на страницу создания поста.
Заполнить пару доп. полей.
Опубликовать. Примерное затраченное время 5-10 минут.
Оплата:
25р - добавление нового поста (С описанием, картинками, файлами и заполнением основных полей)
15р - добавление файла новой версии к существующему посту
- Похожие заказы
- $1Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт12 дней назад
Необходимо составить кроссворд по любому шаблону в прикреплённом файле Допускается использовать только исторические термины из истории РоссииНаполнение сайтов9 заявокОткрыт14 дней назад
- $108
Есть, платформа, нужно доделать уроки, модули смонтировать и запуститьНаполнение сайтов1 заявкаОткрыт14 дней назад
- $3
Опубликовать отзыв на яндекс картах 200Р Текст готовый выдаём Для этого у вас должен быть аккаунт Яндекс карт от 3го уровня Оплата после того как отзыв опубликуется и будет виден всем. ...Наполнение сайтовнет заявокЗакрыт16 дней назад
- $80
Здравствуйте, нужно заполнить таблицу по инструкции https://docs.google.com/document/d/1QfdfTZ3JQhvhWDHWqYo2q3T023ZQqV8umkeGUqDucfs/edit Работы на одну компанию 1-2 минуты.Наполнение сайтов10 заявокОткрыт17 дней назад
- $75
У нас портал о культуре, музеях. Имеются уже опубликованные статьи, также нужно составить несколько новых интересных статей с подогревающим текстом и красивыми картинками. Примеры и техзадание есть.Наполнение сайтов8 заявокОткрыт17 дней назад
- $22
Писати різні відгуки, щоб був рейтинг довіриНаполнение сайтов50 заявокОткрыт18 дней назад
- $1
Добрый день нужно помощь с гугл картами Написать рекомендацию на сайтах (2-4 сайта) Буду благодарен каждому за помощьНаполнение сайтов22 заявкиОткрыт18 дней назад
- $20
Здравствуйте! Необходимо заполнить в таблице 1055 строк. Из pdf файла необходимо копировать информацию и вставлять в строки гугл таблицы. Пример заполненной строки и пдф файла в приложенных файлах.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен18 дней назад