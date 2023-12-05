Наполнение сайта на Wordpress: работа с файлами

Необходимо опубликовать 1000+ приложений на сайт под управлением Wordpress.

Процесс добавления:

Заполнить заголовок названием приложения (В большинстве случаев будет подгружаться в пост автоматически если будет добавлена ссылка на google play)

Взять текст описания с русскоязычного источника, перевести его через переводчик и добавить в блок описания.

Добавить изображение приложения (В большинстве случаев будет подгружаться в пост автоматически если будет добавлена ссылка на google play)

Выбрать рубрику (В большинстве случаев будет подгружаться в пост автоматически если будет добавлена ссылка на google play)

Скачать файл с источника:

- Прогнать файл через специальную программу;

- Загрузить файл на наш сервер через

- Полученные ссылки вставить в специальные поля на страницу создания поста.

Заполнить пару доп. полей.