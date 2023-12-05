Заполнить таблицу данными из pdf файла

$20
Наполнение сайтовЗавершен16 заявок81 просмотр
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Здравствуйте! Необходимо заполнить в таблице 1055 строк. Из pdf файла необходимо копировать информацию и вставлять в строки гугл таблицы. Пример заполненной строки и пдф файла в приложенных файлах.

19 дней назад
yanaberkina
Яна 
33 годаБеларусь
4 года в сервисе
Была
день назад
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Выбранный исполнитель
Trudolyb
Юрий 
27 летРоссия
19 дней в сервисе
Был
16 дней назад
19 дней назад
$16
1 день
RUB
Было необходимо внести 1000 строк в эксель из pdf файла. Юрий справился в срок и за оговоренную плату. Внес все внимательно и без ошибок. Буду обращаться еще и рекомендую данного исполнителя. Спасибо!
Отличный заказчик! Грамотно сформировал и донес цель заказа, поддерживал связь. Оплатил в срок. Хороший человек приятный в сотрудничестве!