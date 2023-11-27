Ищем человека, который сможет решить проблему с приходом обновлений сайта. Настроить Github Actions.
Потрібно розділити товари в гугл шопінгу google merchant center
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Потрібно розділити товари в гугл шопінгу google merchant center і записати це на відео
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