Наполнение сайта

$10
Наполнение сайтовЗакрыт7 заявок43 просмотра
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Нужно наполнить сайт https://hal.in.ua/ по образцу., и по определенной тематике, которую нужно искать и самостоятельно в интернете. сайт на базе WordPress. Бюджет -по договоренности.

12 дней назад
Halezkiy_1960
Николай 
63 годаУкраина
9 месяцев в сервисе
Был
18 часов назад