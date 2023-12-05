Наполнение сайта

Опубликовать отзыв на яндекс картах 200Р Опубликовать отзыв на авито 120р Можно выполнить что то одно или сразу два Текст готовый выдаём Для этого у вас должен быть аккаунт Яндекс карт ...
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Нужно наполнить сайт https://hal.in.ua/ по образцу., и по определенной тематике, которую нужно искать и самостоятельно в интернете. сайт на базе WordPress. Бюджет -по договоренности.
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