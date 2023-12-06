Корректировки на сайте

Добрый день!

Нужен человек, который разбирается в админке сайтов, нужно внести изменения на сайте: заменить 3 видео взамен старых 3 видео, а также выставить для них очередность на сайте.

Работа удаленно через энидеск, в случае хорошего опыта, продолжение работы на постоянной основе на других сайтах.