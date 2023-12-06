Корректировки на сайте

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Добрый день!

Нужен человек, который разбирается в админке сайтов, нужно внести изменения на сайте: заменить 3 видео взамен старых 3 видео, а также выставить для них очередность на сайте.

Работа удаленно через энидеск, в случае хорошего опыта, продолжение работы на постоянной основе на других сайтах.

11 дней назад
Аскар
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Заявки фрилансеров
Дарья
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11 дней назад
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Наполнение сайтов
Вячеслав
37 лет
6 лет в сервисе
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3 дня назад
11 дней назад