Проставить цвета по изображению в таблице

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Необходимо проставить цвета по изображению на русском языке в таблице. Количество товаров ~6300 шт. Бюджет 1200 рублей. Для выполнения задания необходима самозанятость. Напишите, пожалуйста, в личные сообщения.

12 дней назад
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