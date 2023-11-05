Оформити в фірмовому стилі іконки "Вибране" у Instagram барбершопа та можливо переробити у тому ж стилі аватарку. Бюджет обговоримо особисто. Приклади ваших робіт - обов'язкові.
Комплексное продвижение приложения (социальной сети)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем доброго времени суток, цена в заказе указана корректно, однако, для того, чтобы такую сумму заработать нужно приложить тектонические усилия по продвижению приложения, если у вас нет времени, мотивации, достаточных навыков а главное желания, то не стоит далее читать описание предложения.
Для начала опишу суть, мы стартап команда, создали приложение, относящаяся к категории социальных сетей. Можно с уверенностью сказать, что приложение полезное и рассчитано на все категории людей, ко всему прочему подобной системы в РФ, да и в целом в мире нет, из чего следует что конкурентности в данной сфере мы практически не видим, а само приложение превосходно выглядит и несет в себе полезные функции.
Разумеется, создать приложение не достаточно, об этом приложении должны узнать все, в чем и заключается задача потенциального кандидата на вступление в нашу семью.
Главные требования:
- целеустремленность;
- гибкость мышления;
- способность создавать творческий контент, в том числе, аудио, видео и графический;
- умение придерживаться созданного образа и концепции в продвижении;
- опыт в продвижении бренда.
Этот заказ не нужен людям, которые возьмутся за него и через некоторое время бросят, нам нужны постоянные результаты, а именно скачивания, активность пользователей эта наша задача, которую мы реализовали на этапе проектирования системы, а вот задача создавать контент по привлечению пользователей, через соц. сети, YouTube, Instagram, Вк и прочее, это ваша задача.
Оплата происходит по факту, выдаем коды доступа ко всем статистическим системам, то есть мы платим за скачивание, из расчета одного скачивания равного одному руб. Если сравнивать с приближенными конкурентами, которые кстати, имеют всего одну функцию, в отличие от нас, то количество скачиваний у них более 100 млн. однако конкурентами они по сути и не являются.
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