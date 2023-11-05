Комплексное продвижение приложения (социальной сети)

Всем доброго времени суток, цена в заказе указана корректно, однако, для того, чтобы такую сумму заработать нужно приложить тектонические усилия по продвижению приложения, если у вас нет времени, мотивации, достаточных навыков а главное желания, то не стоит далее читать описание предложения.

Для начала опишу суть, мы стартап команда, создали приложение, относящаяся к категории социальных сетей. Можно с уверенностью сказать, что приложение полезное и рассчитано на все категории людей, ко всему прочему подобной системы в РФ, да и в целом в мире нет, из чего следует что конкурентности в данной сфере мы практически не видим, а само приложение превосходно выглядит и несет в себе полезные функции.

Разумеется, создать приложение не достаточно, об этом приложении должны узнать все, в чем и заключается задача потенциального кандидата на вступление в нашу семью.

Главные требования:

- целеустремленность;

- гибкость мышления;

- способность создавать творческий контент, в том числе, аудио, видео и графический;

- умение придерживаться созданного образа и концепции в продвижении;

- опыт в продвижении бренда.

Этот заказ не нужен людям, которые возьмутся за него и через некоторое время бросят, нам нужны постоянные результаты, а именно скачивания, активность пользователей эта наша задача, которую мы реализовали на этапе проектирования системы, а вот задача создавать контент по привлечению пользователей, через соц. сети, YouTube, Instagram, Вк и прочее, это ваша задача.

Оплата происходит по факту, выдаем коды доступа ко всем статистическим системам, то есть мы платим за скачивание, из расчета одного скачивания равного одному руб. Если сравнивать с приближенными конкурентами, которые кстати, имеют всего одну функцию, в отличие от нас, то количество скачиваний у них более 100 млн. однако конкурентами они по сути и не являются.