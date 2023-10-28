Лить трафик и поиск клиентов

$1000
Поисковые системы (SEO)Закрыт6 заявок38 просмотров
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Здравствуйте, мы небольшая и перспективная команда фрилансеров из 4 человек. Веб дизайнер и 3 разработчика fronted и backend на html и css. Работа подойдет даже новичкам мы вас обучим как это делать. Нужно будет искать нам клиентов иногда будем платить фикс прайс иногда % от заказа, все будет обговариваться. Может вы станете незаменимой частью нашей команды!

С уважением команда Infinity Freelancers.

2 месяца назад
Mark_Lubinets
35 летИспания
4 месяца в сервисе
Был
11 дней назад