Реанимация сайта (сео, наполнение, контекстная реклама)

$3000
Поисковые системы (SEO)Закрыт12 заявок41 просмотр
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Есть сайт, было сео, есть контекстная реклама, наполнение сайта давно не актуализировалось

Необходимо

-причесать сайт

-восстановить актуальность

-донастроить контекстную рекламу

-поработать над сео

сайт, метрику в личку

2 месяца назад
theneo
Игорь 
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
месяц назад