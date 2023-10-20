В поиске специалиста.
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Нужно привлечь трафик на сайт (нативка).
Гео - Америка
ЦА - 40+
Проект - инвестиции
Опыт в смежных вертикалях, например, крипте.
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