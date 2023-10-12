Seo продвижение двух сайтов в зоне .by (на Беларусь) и .pro (Россия)

$300
Поисковые системы (SEO)Закрыт10 заявок22 просмотра
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До этого работали с компанией, которая занималась сео продвижением пол года, поэтому все основное и так сделано, в любом случае лучше проанализировать еще раз
Сайт на основе bitrix, в том числе есть какие-то минимальные технические ошибки или исправления, в которых нуждаемся
Сайты связаны друг с другом и являются копией
В любом случае все обсуждается и будет решаться уже в процессе
Обязательным условием является оплата безналичная (на ип, самозанятого и любое другое юр лицо)
есть возможность оплачивать и в рб(лучше) и в рф
Цена за оба сайта ориентировочная, при этом все обсуждается
В личку отправляйте телеграм, там дальнейшее общение

2 месяца назад
guest_1694280190233
Россия
3 месяца в сервисе
Был
25 дней назад