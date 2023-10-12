Seo продвижение двух сайтов в зоне .by (на Беларусь) и .pro (Россия)

До этого работали с компанией, которая занималась сео продвижением пол года, поэтому все основное и так сделано, в любом случае лучше проанализировать еще раз

Сайт на основе bitrix, в том числе есть какие-то минимальные технические ошибки или исправления, в которых нуждаемся

Сайты связаны друг с другом и являются копией

В любом случае все обсуждается и будет решаться уже в процессе

Обязательным условием является оплата безналичная (на ип, самозанятого и любое другое юр лицо)

есть возможность оплачивать и в рб(лучше) и в рф

Цена за оба сайта ориентировочная, при этом все обсуждается

В личку отправляйте телеграм, там дальнейшее общение