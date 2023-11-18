Дизайн лендинга агентства недвижимости

Нужно сделать дизайн сайта, уже готов прототип и сайты примеры.
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Цель проекта: Разработать привлекательный и информативный лендинг для агентства недвижимости с целью привлечения клиентов и улучшения пользовательского опыта.
Основные требования:
Дизайн должен отражать профессионализм и надежность агентства.
Использование корпоративного стиля, цветовой палитры и логотипа.
Четкое разделение разделов: "О нас", "Услуги", "Портфолио", "Контакты".
Графические элементы (фотографии недвижимости) должны быть качественными и релевантными.
Мобильная адаптация для удобства просмотра на различных устройствах.
Форма обратной связи для запросов и регистрации клиентов.
Возможность быстрого доступа к социальным сетям агентства.
SEO-оптимизация для улучшения поисковой видимости.
Дополнительные пожелания:
Эффективное использование анимаций и переходов для привлечения внимания.
Интеграция карты для отображения расположения объектов недвижимости.
Секция отзывов клиентов для поддержки репутации агентства.
Ссылки на актуальные предложения и специальные предложения.
Ключевые показатели успеха: Увеличение конверсии, повышение узнаваемости бренда, улучшение пользовательского опыта.
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