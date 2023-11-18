Дизайн лендинга агентства недвижимости

$200
Дизайн сайтовЗавершен11 заявок46 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Цель проекта: Разработать привлекательный и информативный лендинг для агентства недвижимости с целью привлечения клиентов и улучшения пользовательского опыта.

Основные требования:

Дизайн должен отражать профессионализм и надежность агентства.

Использование корпоративного стиля, цветовой палитры и логотипа.

Четкое разделение разделов: "О нас", "Услуги", "Портфолио", "Контакты".

Графические элементы (фотографии недвижимости) должны быть качественными и релевантными.

Мобильная адаптация для удобства просмотра на различных устройствах.

Форма обратной связи для запросов и регистрации клиентов.

Возможность быстрого доступа к социальным сетям агентства.

SEO-оптимизация для улучшения поисковой видимости.

Дополнительные пожелания:

Эффективное использование анимаций и переходов для привлечения внимания.

Интеграция карты для отображения расположения объектов недвижимости.

Секция отзывов клиентов для поддержки репутации агентства.

Ссылки на актуальные предложения и специальные предложения.

Ключевые показатели успеха: Увеличение конверсии, повышение узнаваемости бренда, улучшение пользовательского опыта.

Дизайн лендинга
месяц назад
guest_1700259657138
Россия
месяц в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
Lukasus7788
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 дня назад
месяц назад
$200
7 дней
UAH
Идеальный дизайнер, советую!
Отличный заказчик, чёткая постановка задачи, оплату получил быстро.