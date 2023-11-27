Нужен дизайн для сайта персонального тренера

$100
Дизайн сайтовЗавершен8 заявок35 просмотров
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Нужно сделать дизайн сайта, уже готов прототип и сайты примеры.

месяц назад
allydawn
Юрий 
35 летРоссия
2 года в сервисе
Был
25 дней назад
Выбранный исполнитель
SergeyMalyshev
Сергей 
34 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
3 часа назад
месяц назад
$55
2 дня
Продолжаю продуктивное сотрудничество с Сергеем, качество исполнения - выше всяких похвал, дизайн принят заказчиком без правок вообще, с первой ревизии. Спасибо за быструю и качественную работу! Будем работать дальше :)
Юрий — мой главный поставщик заказов из-за рубежа, за что ему огромное спасибо!