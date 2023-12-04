Обновление дизайна профиля на сайте.

$50
Дизайн сайтовЗавершен5 заявок27 просмотров
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Нужно обновить дизайн профиля, в лс пришлю подробное тз.

месяц назад
Archangels
Арман 
20 летРоссия
месяц в сервисе
Был
11 дней назад
Выбранный исполнитель
meyrindisign
27 летАргентина
3 месяца в сервисе
Была
2 часа назад
месяц назад
$50
14 дней
USDT
Сотрудничество понравилось, в дальнейшем буду по возможности к ней обращаться.
Сотрудничество понравилось:) Заказчик проявил высокий профессионализм и четкость в постановке задач, что существенно облегчило весь процесс работы. Кроме того он открыт к обратной связи и оперативен в решении вопросов, рекомендую)