Обновление дизайна профиля на сайте.

Здравствуйте. Необходимо создать похожую работу: Дизайн лендинга для интегратора IT систем Мы работаем по франчайзингу и реализуем програму 1С для бизнеса и обеспечиваем сопровождение. Могли бы вы сделать схожий сайт но с другими цветами, ...
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Нужно обновить дизайн профиля, в лс пришлю подробное тз.
Выбранный исполнитель
месяц назад
$50
14 дней
USDT
Сотрудничество понравилось, в дальнейшем буду по возможности к ней обращаться.
Сотрудничество понравилось:) Заказчик проявил высокий профессионализм и четкость в постановке задач, что существенно облегчило весь процесс работы. Кроме того он открыт к обратной связи и оперативен в решении вопросов, рекомендую)
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