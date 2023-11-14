Archangels

Арман Archangels

 
21 год
год на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

full-developer
Павел 
23 года
год в сервисе
Был
год назад
11 отзывов(-3)
$100
10 баллов
год назад
Разработка мобильного приложения на удобном языке
Разработка мобильных приложений
Отвечает через раз, а после пишет о том что не выполнено, если не хотите просто так плохой отзыв не работайте с данным заказчиком!
Не выполнил свою работу, рекомендую не работать с этим человеком
Ответный отзыв
meyrindisign
Мария 
28 лет
2 года в сервисе
Была
3 месяца назад
$50
10 баллов
год назад
Обновление дизайна профиля на сайте.
Дизайн сайтов
Сотрудничество понравилось:) Заказчик проявил высокий профессионализм и четкость в постановке задач, что существенно облегчило весь процесс работы. Кроме того он открыт к обратной связи и оперативен в решении вопросов, рекомендую)
Сотрудничество понравилось, в дальнейшем буду по возможности к ней обращаться.
Ответный отзыв