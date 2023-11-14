Archangels

Требуется помощь в разработке большого веб-проекта на продолжительное время. Опыт в бэкенд-разработке на Python с использованием Flask и знание основ HTML, CSS и JavaScript обязательны. Навыки парсинга и опыт в верстке будут преимуществом. Оплата почасовая.
Я против войны в Украине!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
—
нет постоянных исполнителей
—
нет безопасных платежей
- Веб-программирование7 заявокЗакрыт4 месяца назад
Требуется разработать простое мобильное приложение, которое будет открывать определенный веб-сайт через сеть Tor. Ожидается создание удобного и функционального интерфейса для пользователей.Мобильные приложения1 исполнительЗакрытгод назад
Требуется веб-разработчик с опытом работы на фреймворке Flask для обновления и расширения функционала сайта. Задачи будут включать написание функций, таких как уведомления для пользователей. Предоставляется вся необходимая информация и описание кода проекта. Возможность долгосрочного сотрудничества.Веб-программирование4 заявкиЗакрытгод назад
- $50
Требуется обновить дизайн профиля на сайте, улучшив визуальное оформление и функциональность. Подробное техническое задание будет предоставлено в личных сообщениях.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершенгод назад
Отзывы фрилансеров
$100
10 баллов
год назад
Разработка мобильных приложений
Отвечает через раз, а после пишет о том что не выполнено, если не хотите просто так плохой отзыв не работайте с данным заказчиком!
Ответный отзыв
Не выполнил свою работу, рекомендую не работать с этим человеком
$50
10 баллов
год назад
Дизайн сайтов
Сотрудничество понравилось:) Заказчик проявил высокий профессионализм и четкость в постановке задач, что существенно облегчило весь процесс работы. Кроме того он открыт к обратной связи и оперативен в решении вопросов, рекомендую)
Ответный отзыв
Сотрудничество понравилось, в дальнейшем буду по возможности к ней обращаться.