Python flask веб разработчик для работы по функционалу сайта

Нужен человек имеющий опыт в разработке веб сайтов на фрейморвке flask языка python для написания обновлений, улучшения и расширения функционала. Вся необходимая информация будет предоставлена, а код проекта описан. Задачи будут вида "Написание функции всплывающего на всех страницах уведомления с целью донести до пользователя информацию про обновление", для которой буду описывать примерную реализацию.

Подробности по заданию, сотрудничеству и сайту в лс.

Возможно долгосрочное сотрудничество. Данное предложение может отлично подойти тем разработчикам, что ещё не умеют придумывать решение проблемы и работают лишь по описанным задачам.