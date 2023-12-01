Установить сайт+приложение на Laravel

$150
Веб-программированиеОткрыт6 заявок150 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо установить данный скрипт https://prowebber.cc/web/i-mobile-apps/28729-fuodz-v137-grocery-food-pharmacy-courier-service-provider-backend-driver-vendor-app.html

Это сайт доставки еды + приложение

За доп плату возможно привязать яндекс карту или другую какую то , вместо гугл

Laravel
20 дней назад
Михаил
33 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
10 часов назад
1 отзыв
Заявки фрилансеров
Роман
19 лет
9 дней в сервисе
Был
9 дней назад
9 дней назад
Бекболат
21 год
месяц в сервисе
Был
21 час назад
16 дней назад
Дмитрий
39 лет
год в сервисе
Был
6 часов назад
17 дней назад
Алибек
21 год
19 дней в сервисе
Был
15 дней назад
19 дней назад
Алексей
18 лет
19 дней в сервисе
Был
19 дней назад
19 дней назад
Артур
22 года
2 месяца в сервисе
Был
день назад
20 дней назад
  • Похожие заказы

  • Собрать email из описания у Яндекс.Дзен каналов

    $30

    В описании у некоторых авторов есть мейл (зачастую видны только после нажатия на кнопку подробнее) – необходимо собрать эти мейлы: Отчет можно в TXT или EXCEL файле Столбец №1 : Название дзен-канала Столбец ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    18 дней назад

  • Спарсить пдф файлы

    $60

    Задача следующая: Есть сайт с формами для заполнения, там можно выгрузить как в пдф, так и в ворд. Нужно спарсить все формы. Формы для обычного пользователя платные, но есть лк с подпиской по которой ...

    Веб-программирование5 заявок
    Открыт
    20 дней назад

  • Перенастроить сайт на wodpress с WP multilang на polylang

    С основного домена была выполнена миграция на тестовый субдомен. Сайт с 3 языками, плагин WP multilang (не путать с WP multilingual, это другой). Ввиду того, что он долго не обновлялся, начались сбои в работе. Необходимо ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    19 дней назад

  • Описание миграции сайта в GoogleCloud (часть дипломной работы)

    $20

    Добрый день! Мне необходимо для дипломной работы сделать ресерчинг и описание миграции сайта (на CMS Joomla 4) из текущего хостинга в Google Cloud Platform Также желательно объяснить мне это максимально доступно :) Нужна ...

    Веб-программирование2 заявки
    Открыт
    21 день назад

  • Фронтенд для конвертера цен

    Конвертер я написал в первом приближении (еще нужны доработки). Проект простой. Говорю сразу, что дело иметь буду только с начинающими. Программирование в целом выполнено. Кое-что мне предстоит доработать. Попробую сделать PWA. С ...

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    11 дней назад

  • Пофиксить баг на сайте

    $11

    Сайт на Worpress https://remont-kvartir-vladivostok.ru/ При загрузке сайта шапка разъезжается. Вот видео: https://drive.google.com/file/d/1oUCyQOAMLnLPp65Y5dDQV_C-sKRtpirE/view?usp=sharing Требуется это устранить, по возможности максимально ускорить загрузку сайта. Если вопросы связанные с плагинами, то отключить их/обновить/заменить. ...

    Веб-программирование4 заявки
    Открыт
    21 день назад

  • Wordpress developer

    $800

    Приветствую. Ищу себе в помощь WP full-stack developer. Для выполнения всевозможных задач, проектов на WP. Людей без опыта или Elementor разработчиков просьба не отвечать. Любая информация не будет лишней: особенно опыт, стек, желаемая ...

    WordPress
    Веб-программирование5 заявок
    Открыт
    22 дня назад

  • Ошибки при загрузке страниц поиска на сайте

    $50

    Два сайта Битрикс на одной админке: https://opteltreco.ru/ https://rutrike.ru/ Сайты сделаны на решении маркетплейса Битрикс. Если ввести что-то в поисковую строку и начать поиск, выдаёт "не удаётся получить доступ к сайту". ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    18 дней назад

  • Протестировать бек энд проекта, исправить ошибки

    Нужно провести детальный тест бек энда и исправить ошибки Оплата: 600 рублей час Основные требования: Умение работать с Nest.js. По возможности иметь опыт с реальным проектом(-ами) Умение работать с SQL-databases. В нашем ...

    Веб-программирование3 заявки
    Открыт
    22 дня назад