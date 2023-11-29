Приветствую! Необходимо натянуть две сверстанные страницы на WP с помощью плагина lazybox (https://wordpress.org/plugins/lazy-blocks/). Templates App Marketplace Мы ищем человека с хорошим знанием WP и развитым мышлением программиста, способного самостоятельно придумывать нестандартные ...
Перенастроить сайт на wodpress с WP multilang на polylang
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С основного домена была выполнена миграция на тестовый субдомен. Сайт с 3 языками, плагин WP multilang (не путать с WP multilingual, это другой). Ввиду того, что он долго не обновлялся, начались сбои в работе. Необходимо перенастроить тестовый субдомен на polylang. Чтобы все выглядело идентично тому, как сейчас на сайте. И если все ок, то перенести все на основной домен. Сайт небольшой, суммарно до 15 страниц.
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