Почистить сайт от вируса

Мне требуется человек с опытом работы в CPanel и Evolution CMS Сайт в какой-то момент перестал загружаться, была надпись на экране установите Evolution CMS. После установки, я все ввел, подвязал базы данных и тд, но ...
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Добрый день На сайте вирус (перекидывает на Амазон).
Хостинг пишет что sql инфекция на сайте, заражены файлы. Поврежден плагин регистрации и crm (встроенная в теме) для сбора лидов.
Жду орионтировочные стоимость и сроки
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