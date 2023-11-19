Интеграция api бух программы в OpenCart

Требуется создать продающий интернет-магазин женской одежды, обуви и аксессуаров с удобной навигацией по каталогу и мобильной версией. Товары находятся в МойСклад, нужно провести интеграцию. Просьба откликаться только тех, кто имеет уже ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна интеграция в интернет магазин.
В целом все предельно ясно, нужно передавать данные о продажах с сайта в
онлайн систему типа все вмсте бух/учет/менеджмент/аналитика https://optimo.ge/ru
Ниже описание API:
* Параметры аутентификации - userName, password
* Параметры продаж — operatorId
2. ссылка на Get -> https://public-api.staging.optimo.ge/swagger/index.html
Любые передаваемые данные сопровождаются описанием на Грузинском языке.
При нажатии на схему для передачи или получения JSON откроется описание указанной модели и обязательные показатели данных.
3. Если в конечных точках присутствует x-request-id, заголовки должны включать уникальный идентификатор запроса в формате GUID/UUID для отлова повторяющихся запросов. HTTP 400 будет возвращен при повторной отправке одних и тех же данных.
4. Даты отправки/получения рекомендуется указывать в формате ISO 8601.
Авторизация
1. [POST]/v1/authorization — передаются параметры авторизации, предусмотренные для интеграции.
2. [GET] /v1/authorization — HTTP 200 возвращается, когда передается действительный и действительный токен авторизации, в противном случае HTTP 401.
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