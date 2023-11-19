Интеграция api бух программы в OpenCart

Нужна интеграция в интернет магазин.

В целом все предельно ясно, нужно передавать данные о продажах с сайта в

онлайн систему типа все вмсте бух/учет/менеджмент/аналитика https://optimo.ge/ru

Ниже описание API:

* Параметры аутентификации - userName, password

* Параметры продаж — operatorId

2. ссылка на Get -> https://public-api.staging.optimo.ge/swagger/index.html

Любые передаваемые данные сопровождаются описанием на Грузинском языке.

При нажатии на схему для передачи или получения JSON откроется описание указанной модели и обязательные показатели данных.

3. Если в конечных точках присутствует x-request-id, заголовки должны включать уникальный идентификатор запроса в формате GUID/UUID для отлова повторяющихся запросов. HTTP 400 будет возвращен при повторной отправке одних и тех же данных.

4. Даты отправки/получения рекомендуется указывать в формате ISO 8601.

Авторизация

1. [POST]/v1/authorization — передаются параметры авторизации, предусмотренные для интеграции.

2. [GET] /v1/authorization — HTTP 200 возвращается, когда передается действительный и действительный токен авторизации, в противном случае HTTP 401.