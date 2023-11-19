База клиентов телемагазинов (Россия, Казахстан, Узбекистан)

$10
Интернет-магазиныОткрыт2 заявки47 просмотров
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Необходимо собрать базу клиентов телемагазинов, которые являются активными покупателями для холодного прозвона. Приветствуется возраст целевой аудитории для базы 50+ лет.

месяц назад
Оксана
Казахстан
месяц в сервисе
Была
8 дней назад
Заявки фрилансеров
Лаура
35 лет
месяц в сервисе
Была
2 дня назад
8 дней назад
Акмаль
24 года
17 дней в сервисе
Был
17 дней назад
17 дней назад
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