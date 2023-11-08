Создание Телегр-бота для интернет магазина.

Интернет-магазиныЗакрыт9 заявок98 просмотров
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Создание Телегр-бота для интернет магазина для Таиланда с опцией оплаты и реферальной программой

Пожалуйста отправьте примеры выполненных работ, так же со временем его нужно будет улучшать

1) Каталог товаров:

Просмотр списка товаров с описанием и ценами.

Функционал добавления товаров в корзину.

2) Корзина покупок:

Редактирование содержимого корзины (добавление/удаление товаров).

Отображение итоговой суммы заказа.

Оформление заказа и оплата:

3) Форма для ввода данных доставки.

Интеграция с системами оплаты

4) Реферальная система:

Генерация и управление реф. ссылками.

Отслеживание регистраций и покупок по реф. ссылкам.

Начисление и отображение бонусов за рефералов.

5)Система голосований:

Создание и управление голосованиями 13 позиций

Сбор и обработка результатов голосований.

месяц назад
guest_17001281516635
Таиланд
месяц в сервисе
Был
месяц назад
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