Нужна правка в Opencart 3, тз прикладываю.
WP - методы доставки "слетели", надо разобраться и исправить
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
WP, сам обновился, после чего исчезли методы доставки из настроек. Соответственно, магазин перестал делать завершения заказа.
Нужно исправить проблему.
Опыт по WP и отзывы - обязательны.
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