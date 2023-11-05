WP - методы доставки "слетели", надо разобраться и исправить

Интернет-магазиныЗакрыт7 заявок128 просмотров
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WP, сам обновился, после чего исчезли методы доставки из настроек. Соответственно, магазин перестал делать завершения заказа.

Нужно исправить проблему.

Опыт по WP и отзывы - обязательны.

2 месяца назад
Jekos
42 годаБолгария
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
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