Магазин на платформе Shopify

Интернет-магазиныЗакрыт5 заявок320 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Ищем исполнителя на создание интернет-магазина на платформе Shopify.

Нужно:

  • настроить дизайн

  • создать структуру, меню

  • подключить необходимые приложения

  • сделать первичное наполнение и обучить нас работе с площадкой.

Рассматриваем предложения от исполнителей с опытом работы на Shopify - в ответ покажите ваши работы.

Описание проекта в файле.

Стоимость работ и способ оплаты обсуждается.

2 месяца назад
guest_1698414594887
Финляндия
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад
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