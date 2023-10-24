Магазин на платформе Shopify

Здравствуйте, Интернет-магазин на Magento 2.4.6, в нем есть такая функция по умолчанию, но она не работает. Требуется исправить эту ошибку, чтобы можно было устанавливать минимальное количество товаров в корзине. И пользователи не могли оформить ...
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Ищем исполнителя на создание интернет-магазина на платформе Shopify.
Нужно:
настроить дизайн
создать структуру, меню
подключить необходимые приложения
сделать первичное наполнение и обучить нас работе с площадкой.
Рассматриваем предложения от исполнителей с опытом работы на Shopify - в ответ покажите ваши работы.
Описание проекта в файле.
Стоимость работ и способ оплаты обсуждается.
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