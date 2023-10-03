Сделать интернет-магазин на Битрикс (дизайн наш, не шаблон)

Интернет-магазиныЗакрыт10 заявок29 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

У магазина будет уникальный дизайн.

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Уведомления продавца.

Дизайн сейчас в разработке. Ищем специалиста на дальнейшую разработку.

Можете с версткой и без ориентир дать по цене.

Интересует цена ОТ с заданным функицоналом без покупки битрикса.

2 месяца назад
jmaz
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
24 дня назад