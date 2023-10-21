Обновление Интернет-магазина

Интернет-магазиныЗавершен10 заявок128 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Натяжка верстка шаблона

- изменить дизайн товаров по заданному макету;

- улучшить и оптимизировать стиль;

- прописать стили для разных устройств, не используя медиа запросы;


(Вся необходимая информация в личном общении в телеграмм, присылайте ссылку на свой аккаунт и ожидайте письмо)

2 месяца назад
guest_1697459986941
Молдова
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
Vitaliizhiv
Віталій 
24 годаУкраина
6 месяцев в сервисе
Был
6 часов назад
2 месяца назад
$10
2 дня
UAHUSDT
Благодарю
Понравилось работать с Викой от нее было только адекватное и положительное отношение в ходе нашей работы