Доробити інтернет-магазин на Хорошоп

$100
Интернет-магазиныЗакрыт4 заявки147 просмотров
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Потрібно доробити, поправити помилки - адаптувати ПК версію та мобільну згідно дизайну, додати оплату частинами (зробити так щоб автоматично додавалась вартість обов'язкової гарантії) в інтернет-магазині на платформі Хорошоп.

3 месяца назад
guest_1696265893684
Украина
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад