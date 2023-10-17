Интернет-магазин на WP по шаблону

Интернет-магазиныЗавершен7 заявок120 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен простой интернет-магазин.

Вёрстку забрать с шаблона ниже, доработка строго по тз, шаблон не куплен.

https://demo.templatemonster.com/ru/demo/193871.html

3 месяца назад
pisalo
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
16 часов назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям
Выбранный исполнитель
Aleks2000
Алексей 
30 летРоссия
3 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
3 месяца назад
$200
7 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!