Создать сайт с такой же темой и плагинами на WordPress

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Здравствуйте! Нужно сделать копию сайта на wordpress с такой же темой и плагинами ecommerce, приветствуется так же nulled шаблон этой темы.

Так же интересует интеграция плагина который подтягивает отзывы с яндекс маркета.

quazar-ru.com

WordPress
3 месяца назад
guest_1695292261709
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад