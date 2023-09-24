ТЗ на разработку интернет-магазина автозапчастей

$500
Интернет-магазиныЗакрыт15 заявок117 просмотров
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Разработать интернет-магазин запчастей для авто. У магазина должна быть админка для управления товарами. Нужна синхронизация с 1С остатков.


Требуется подтягивать цены конкурентов с сайта Emex.ru по артикулу товара и отображать в админке для менеджера. Также требуется уведомление по почте списком наших товаров по которым цены конкурентов ниже наших на 10%. Менеджер будет самостоятельно принимать решение о корректировке цены в нашем магазине.

3 месяца назад
LeonidErmolaev
32 годаКазахстан
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад